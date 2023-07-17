РФ уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки

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Россия официально сообщила Турции, Украине и Секретариату ООН о возражении против продления зерновой сделки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она уточнила, что в ближайшее время будет опубликовано заявление дипведомства с объяснением позиции РФ.

При этом, по информации источника РИА Новости, Анкара пока не получила официальное решение России, ООН соответствующее извещение получила.

В понедельник, 17 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении соглашений по черноморской инициативе. Он отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что РФ согласится на продление в тот момент, когда будут выполнены условия Москвы. 15 июля в Координационном центре ООН признали, что ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено в рамках зерновой инициативы за весь период ее действия.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля