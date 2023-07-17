В Кремле заявили о прекращении действия зерновой сделки

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Соглашения по черноморской инициативе прекращаются уже сегодня, 17 июля, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В очередной раз пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", – заявил Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона на этом фоне не развивает отношения с западными государствами. Однако Москва сохраняет каналы диалога, ведь они необходимы в самый острый момент, уточнил Песков.

Вместе с этим он указал, что позиция РФ о приостановке участия в сделке была объявлена еще до теракта на Крымском мосту, который был осуществлен в ночь на 17 июля. Песков заявил, что эта атака никак на решение Москвы не повлияет.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона подготовлена к вероятности того, что РФ не станет продлевать на новый срок черноморскую зерновую инициативу. Он поделился, что Вашингтон тесно взаимодействует с Украиной по этому вопросу.

Документ о продлении зерновой сделки был подписан в мае. Действие соглашений прекратилось 17 июля. Владимир Путин подчеркивал, что РФ согласится на продление в тот момент, когда будут выполнены условия Москвы.

15 июля в Координационном центре ООН признали, что ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено в рамках зерновой инициативы за весь период ее действия.

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