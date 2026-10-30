Россия планирует увеличить квоту для студентов из Африки

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Россия планирует перераспределить правительственную квоту для обучения иностранных студентов в пользу дружественных стран, включая африканские. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский в ответ на вопрос ТАСС.

"Квота в 30 тысяч иностранных студентов останется неизменной, но будет перераспределяться и дальше в сторону дружественных стран", – сказал он.

По словам замминистра, при перераспределении квоты будут учитывать страны с большим интересом к обучению в России. Это важно для подготовки выпускников, которые будут способствовать укреплению дипломатических, экономических и научных связей.

Сейчас в России учатся почти 40 тысяч студентов из Африки. Около трети из них получают образование за счет российского бюджета в рамках правительственных квот, две трети – на платной основе.

Могилевский добавил, что квота для африканских студентов увеличивается. За пять лет она выросла более чем в 1,5 раза. В 2026 году она составляет примерно 5,5 тысячи мест для всех африканских студентов.

Ранее сообщалось, что Россия также готова увеличить квоты для сирийских студентов. С начала 2026 года граждане арабской республики подали более 4,5 тысячи заявок для обучения в российских вузах, а общий конкурс составил 23 человека на место.