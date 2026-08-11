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11 августа, 11:53

Политика

Россия выразила готовность увеличить квоты для студентов из Сирии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

РФ готова увеличить квоты для сирийских студентов. С начала 2026 года граждане арабской республики подали более 4,5 тысячи заявок для обучения в российских вузах, а общий конкурс составил 23 человека на место, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

Делегация организации посетила Сирию. По итогам визита там отметили, что Русский дом в Дамаске в скором времени возобновит свою работу.

Ранее сообщалось, что прямые перелеты между Москвой и Дамаском возобновятся с 16 августа, их будет осуществлять авиакомпания Syrian Airlines. Забронировать билеты будет возможно на сайте компании или в мобильном приложении.

Решение было принято в рамках налаживания авиасообщения между Сирией и РФ. Оно было приостановлено в декабре 2024 года из-за политической ситуации в арабской стране.

Россия возобновила прямое авиасообщение с Ираком и Сирией

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