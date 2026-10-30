Блиновская подала жалобу в Верховный суд на отказ в отсрочке от наказания

Фото: TACC/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Защита блогера Елены Блиновской подала в Верховный суд России жалобу на отказ в отсрочке отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела.

Жалоба поступила в суд 26 октября. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Другие подробности не уточняются.

Блогера задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, она использовала схему дробления бизнеса, распределив доходы между 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями для уменьшения суммы налогов и последующей легализации полученных средств.

Суд приговорил Блиновскую к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года колонии.

Блиновская попросила перенести исполнение части наказания до момента, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. Суды в этом отказали. Второй кассационный суд общей юрисдикции также отклонил жалобу блогера на решение нижестоящих инстанций.