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30 октября, 11:58

Политика

В России предложили ввести льготы на такси для семей с детьми

Фото: 123RF.com/romrodinka

Поездки на такси для семей с детьми должны стоить меньше, чем по обычному тарифу. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.

"Разницу в цене перевозчикам можно было бы компенсировать за счет регионального или федерального бюджета", – уточнил политик.

По словам Миронова, именно в этом и заключался бы смысл льготы на проезд для семей с детьми. Их поддержка должна стать безусловным приоритетом для властей на всех уровнях, подчеркнул он.

Лидер партии также напомнил, что ранее Владимир Путин поручил изучить опыт Мордовии по формированию парка легковых такси для поездок с детьми по фиксированному тарифу. В декабре 2025 года в Саранске заработало городское семейное такси, которое было оснащено детскими креслами. Стоимость поездки была фиксированная.

В связи с этим Миронов отметил, что наиболее эффективным способом является привлечение уже действующих служб и агрегаторов такси. Кроме того, вместе с этим нужно гарантировать доступные тарифы для семей с детьми на федеральном уровне.

Между тем Минтранс России совместно с сервисом "Яндекс Такси" разработал и утвердил дорожную карту по повышению доступности, комфорта и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми. В рамках этого планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлечь водителей для перевозок семей с детьми.

В министерстве также напомнили, что в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Уфе проводится пилот по предоставлению скидок на поездки многодетным семьям. В будущем на его базе планируют создать систему субсидирования, которую распространят на другие регионы.

Детские тарифы в такси могут отменить

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