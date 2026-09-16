В Госдуме предложили увеличить отпуск для родителей с детьми

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В России родителям с детьми нужно увеличить оплачиваемый отпуск. Об этом изданию "Абзац" заявил депутат Госдумы, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам парламентария, стандартные 28 дней отпуска не учитывают реалий семейной жизни. Родителям нужно время не только на отдых, но и на детей: школьные каникулы, выпускные, соревнования и конкурсы. В данный момент, считает он, многие вынуждены брать отпуск за свой счет или отказываться от важных событий в жизни ребенка.

Для родителей с одним ребенком собеседник издания предлагает давать три дополнительных дня к ежегодному отпуску, для семей с двумя детьми – пять дней, с тремя и более детьми – семь дней, для родителей детей-инвалидов и тех, кто является в семье единственным кормильцем, – по пять дней.

Панеш уточнил, что дополнительные дни должны предоставляться в удобное для родителя время. Их можно использовать как вместе с основным отпуском, так и отдельно, например для посещения школьных мероприятий или сопровождения ребенка на соревнования.

Оплачивать дополнительные дни предлагается из средств работодателя. При этом для малого и среднего бизнеса может быть предусмотрена компенсация из Фонда соцстрахования. Это снимет нагрузку с компаний и сделает меру доступной для всех работающих родителей, пояснил депутат.

Когда сотрудник подаст заявление, работодатель обязан предоставить дополнительные дни в течение года. Отказ возможен только в исключительных случаях, связанных с производственной необходимостью, но с обязательным переносом на другое время, добавил Панеш.

Ранее думский депутат Николай Новичков предложил увеличить оплачиваемый отпуск для многодетных семей. По его мнению, такая инициатива станет справедливым признанием того объема труда, который многодетные родители несут каждый день.