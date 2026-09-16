В Москве на поиск работы в среднем уходит около 5 месяцев

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В среднем москвичи тратят на поиск работы около пяти месяцев, сроки могут варьироваться от 1–3 месяцев до года и более, рассказала Москве 24 карьерный наставник центра "Профессии будущего" Алена Чукина.

Длительный поиск характерен для топ-менеджеров с завышенными зарплатными ожиданиями или для тех, кто ищет "идеальный вариант", отметила эксперт.

Она также прокомментировала информацию о том, что работодатели стали реже давать обратную связь кандидатам: по данным опросов, 59% кандидатов сталкивались с тем, что работодатель полностью игнорировал их отклик. Еще 14% оказывались в такой ситуации изредка, и лишь 18% всегда получали ответ. При этом соискатели готовы ждать: 31% считают приемлемым ответ в течение суток, 28% – в течение 2–3 дней.

Чукина отметила, что 69% соискателей дольше сохраняют интерес к вакансии, если получают автоматические уведомления о статусе отклика. 42% хотели бы получать краткую обратную связь даже при отказе, 38% – информацию о сроках рассмотрения.

По словам Чукиной, 49% компаний используют ИИ, чтобы автоматизировать рекрутинг. О желании внедрить такие инструменты в ближайшее время заявили 21% компаний. Также 55% российских компаний применяют нейросети для сортировки кандидатов, отправки уведомлений и первичного скрининга откликов.

Чаще всего ИИ применяется для создания описаний вакансий (64%), транскрипции и анализа интервью (36%), генерации персонализированных писем кандидатам (31%).

На рынке появляются полноценные ИИ-агенты: например, в одной из компаний они автоматизируют этапы от обработки откликов до технического интервью и подготовки оффера.

Время найма сократилось на 44%, а первый контакт с кандидатом происходит за 10 минут вместо трех дней. Другие компании выпустили мультиагентные системы для HR, которые назначают собеседования и общаются с кандидатами вместо специалистов.

Чукина отметила, что искусственному интеллекту можно передать полностью сортировку и первичный скрининг откликов, создание описаний вакансий, транскрипцию и анализ интервью, автоматические уведомления о статусе отклика, а также проведение первичных интервью.

Тем не менее человека невозможно заменить, когда нужно оценить культурное соответствие и soft skills (гибкие умения, которые отвечают за то, как человек выполняет свою работу, общается и реорганизует процессы), принять финальное решение о найме, поработать с сильными кандидатами и урегулировать нестандартные ситуации – к примеру, переговоры об условиях или конфликты на стадии оффера.

Эксперт предупредила, что автоматизация ускоряет отправку сообщений и одновременно снижает их ценность. Кандидаты все точнее распознают шаблонные обращения и универсальные формулировки. У сильных специалистов формируется простая реакция: если коммуникация выглядит обезличенной, в нее не вовлекаются. Инструмент, который должен был упростить контакт, в части коммуникации его усложняет.

Проблема обостряется из-за кризиса доверия. Кандидаты с помощью ИИ не только улучшают структуру резюме, но и приукрашивают опыт. Это выявляется на собеседованиях и подрывает доверие ко всему резюме. В свою очередь, работодатели указывают в вакансиях идеальную культуру, которая не соответствует действительности, и это усиливает разочарование кандидатов.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова обратила внимание, что массовое сокращение рабочего времени в России потребует изменения законодательства. Она отметила, что 97% руководителей позитивно оценили эффект от сокращения рабочего времени, 76% сотрудников выполнили норму за 4 дня, а 20% перевыполнили ее. Вместе с тем объем выполненных задач в IT-подразделении вырос на 14%.

