Детская площадка в стиле дымковской игрушки появилась в Екатеринбурге

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В Академическом районе Екатеринбурга открыли детскую площадку, оформленную в стиле дымковской игрушки. Об этом сообщил портал "Новый день".

Проект реализован по инициативе совета национального центра "Россия". На площадке дети могут увидеть чудо-печку, покататься на карусели-ярмарке и качелях-коромыслах, расписанных народными узорами.

Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич отметил, что такие пространства помогают воспитывать детей в русском культурном коде и знакомят их с миром сказок и традиций. Он выразил надежду, что другие регионы также введут подобную практику продвижения традиционных ценностей.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов добавил, что площадка обязательно должна понравиться детям. Благодаря народным мотивам они будут настраиваться на патриотизм.

По словам Орлова, в Академическом районе самая высокая в городе рождаемость и больше всего ребят. Поэтому там также появляются новые детские сады и школы.

Ранее новая детская площадка появилась в столичном районе Кунцево. Главным ее элементом стал большой игровой комплекс в виде сказочного замка. Там есть башни, переходы, лестницы и горки. Дополняет его качалка в виде кареты.

