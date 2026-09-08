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08 сентября, 16:47

Город

Игровую зону и спортплощадку обустроили в районе Орехово-Борисово Северное

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Новую игровую зону для детей и спортивную площадку обсудили в районе Орехово-Борисово Северное. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Работы проводились в Шипиловском проезде у дома 41, корпусов 2, 3 и 4. Там уложили новый асфальт на дорогах и тротуарах, провели замену бортового камня, разбили газоны и установили новую уличную мебель.

Центральным элементом игровой зоны стал комплекс в виде сказочного замка с башнями. Там есть переходы, лестницы и разные горки. Возле сооружения появилась качалка на пружине в виде кареты.

Кроме того, установлены качели, балансиры, карусель и развивающие панели. Основание площадки полностью обновлено – теперь дети могут играть на безопасном резиновом покрытии.

На соседней площадке установлен еще один игровой городок башенного типа. Рядом расположились качели, качалки на пружине и новая садово-парковая мебель.

Создали и комфортную спортивную площадку. Различные элементы для упражнений позволяют полноценно заниматься под открытым небом. Покрытие дает горожанам возможность активно тренироваться.

Ранее сообщалось, что в Сокольниках создали два пространства для активного и спокойного отдыха, а также прогулок. Там обустроили многофункциональное пространство, обновили спортивную инфраструктуру, высадили растения. Кроме того, обновлено покрытие тротуаров и дорог.

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