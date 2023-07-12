Генсек ООН направил письмо Путину с предложениями по продлению зерновой сделки

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложениями по продлению зерновой сделки. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу", – приводит ТАСС слова Дюжаррика.

В офисе генсека подчеркнули, что предложение продвигает гармонизацию обеих частей зерновой сделки. Среди инициатив Гуттериша, в частности, предложения по расчету через Россельхозбанк. Дюжаррик назвал это одной из целей письма.

Как уточнил Дюжаррик, генсек ООН готов обсуждать с Россией направленные предложения по зерновой сделке. В офисе Гуттериша добавили, что российская сторона получила письмо с предложениями, а Путин приступил к его изучению.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили об отсутствии основания для продления черноморской сделки. В качестве причин назвали истечение срока действия черноморской инициативы 17 июля, всплеск пропагандистской активности со стороны Запада и молчание ООН, а также несогласие России, Турции и Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил аналогичное мнение. По его словам, оснований для продления зерновой сделки в настоящий момент не усматривается.

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