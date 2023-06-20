Генсек ООН призвал все стороны продлить зерновую сделку

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны продлить зерновую сделку. Об этом сказано в заявлении офиса генсека.

"Генеральный секретарь призывает все стороны ускорить операции, а также призывает их приложить все усилия по продлению этого жизненно важного соглашения, текущий срок действия которого истекает 17 июля", – отмечается в нем.

В заявлении указано, что ООН поддерживает выполнение как меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продовольствия и удобрений, так и черноморской инициативы.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать днем завершения зерновой сделки. Дипломат объяснил, что договоренности в рамках сделки не выполняются.

В мае было принято решение о продлении черноморской инициативы, которая будет действовать до 17 июля включительно. В МИД РФ не раз предупреждали, что сделка будет прекращена, если к этому времени не получится решить все спорные вопросы.

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