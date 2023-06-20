В МИД РФ заявили, что 18 июля может стать днем завершения зерновой сделки

Фото: 123RF/schan

Российская сторона хочет, чтобы 18 июля завершились все договоренности, которые не выполняются в рамках зерновой сделки, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются", – передает ТАСС его слова.

Что касается меморандума по разблокировке российского экспорта удобрений и зерна, его дальнейшая судьба в случае прекращения черноморской инициативы будет зависеть от решения Организация Объединенных Наций, добавил дипломат.

"Мы оставляем этот вопрос на усмотрение стороны ООН", – подчеркнул он.

В мае было принято решение о продлении черноморской инициативы. Она будет действовать до 17 июля включительно. В МИД РФ не раз предупреждали, что сделка будет прекращена, если к этому времени не получится решить все спорные вопросы.

Владимир Путин уже говорил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки. По его словам, Запад в очередной раз обманул РФ, ничего не сделав для либерализации поставок ее зерна на внешние рынки.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Александра Грушко заявлял, что меморандум РФ и ООН по экспорту российской сельхозпродукции продолжит действовать даже в случае прекращения зерновой сделки.



Новости часа: Песков не увидел оснований для продления зерновой сделки