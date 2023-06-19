Меморандум РФ и ООН продолжит действовать при прекращении зерновой сделки – МИД

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Меморандум РФ и ООН по экспорту российской сельхозпродукции продолжит действовать даже в случае прекращения зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Александра Грушко.

"Нет, не прекратит", – сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, прекратит ли РФ поставлять свое продовольствие за рубеж, если зерновая сделка перестанет работать.

Меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений из РФ на мировые рынки был подписан 22 июля прошлого года. Документ будет действовать в течение трех лет с момента подписания.

В мае участникам переговоров удалось договориться об очередном продлении зерновой сделки. Она будет действовать до 17 июля включительно. Как отмечали в МИД РФ, сделка будет прекращена, если к этому времени не получится решить все спорные вопросы.

О том, что Россия думает над выходом из зерновой сделки, недавно говорил Владимир Путин. Он объяснил это тем, что Запад в очередной раз обманул РФ, ничего не сделав для либерализации поставок ее зерна на внешние рынки.



Россия подтвердила продление зерновой сделки на два месяца