Путин сообщил, что РФ думает над выходом из зерновой сделки

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Владимир Путин заявил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки, так как страны Запада в очередной раз обманули РФ. Об этом пишет "Интерфакс".

"К сожалению, нас в очередной раз обманули – ничего не сделали с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, страхование, платежи, подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Там было много всяких условий, которые должны были западники исполнить под руководством ООН. Не сделано ничего", – объяснил он.

Путин напомнил, что РФ несколько раз продлевала договоренности в интересах дружественных стран.

"Всем понятно, что это соответствует и нашим интересам – сохранять добрые, хорошие, устойчивые отношения с той частью мира, которая не поддерживает агрессивные действия Запада и их сателлитов на Украине", – сказал президент.

Путин добавил, что всего 3% зерна в рамках сделки направляется в беднейшие страны. Значит, более 40% идет в страны Евросоюза. Россия готова поставлять зерно в бедные страны бесплатно, вопрос будет обсуждаться с лидерами стран Африки. Глава РФ согласился, что бойцы СВО могут не понимать, зачем нужна зерновая сделка.

"Мы это делаем не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки", – объяснил Путин.

Ранее в министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что Запад заблокировал продвижение по трем из пяти проблемам зерновой сделки. Отмечалось, что к подобному выводу в МИД пришли после консультации 9 июня в Женеве по вопросам обеспечения выполнения меморандума "Россия – ООН" в рамках зерновой сделки.

18 мая зерновая сделка была продлена до 17 июля. В МИД РФ указали на задачи, которые должны быть решены до окончания соглашений.