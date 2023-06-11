МИД РФ заявил, что Запад блокирует зерновую сделку

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В министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что Запад заблокировал продвижение по трем из пяти проблемам зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что к подобному выводу в МИД пришли после консультации 9 июня в Женеве по вопросам обеспечения выполнения меморандума "Россия – ООН" в рамках зерновой сделки.

"С российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти указанных задач (аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти)", – сказано в сообщении.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве сказал, что РФ примет решение по продлению зерновой сделки только исходя из своих интересов. Вместе с этим Вершинин заявил, что подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса сделал непредсказуемыми сроки возобновления экспорта аммиака через украинские порты, в том числе через порт Южный.

18 мая зерновая сделка была продлена до 17 июля. В МИД РФ указали на задачи, которые должны быть решены до окончания соглашений.

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