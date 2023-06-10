14:53Политика
РФ будет исходить из своих интересов по теме продления зерновой сделки – МИД
Фото: ТАСС/AP/Gideon Maundu
Российская сторона примет решение по продлению зерновой сделки только исходя из своих интересов, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве.
Так он ответил на вопрос, будет ли Москва соглашаться на продление договора после 18 июля, если ситуация не изменится.
Вместе с этим Вершинин заявил, что подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса сделал непредсказуемыми сроки возобновления экспорта аммиака через украинские порты, в том числе через порт Южный. По словам дипломата, перспектива его запуска отодвинута надолго.
Вершинин напомнил, что стамбульские соглашения предусматривают экспорт аммиака в качестве очень важного продукта для получения удобрений, которые необходимы в государствах Африки, Азии и Латинской Америки.
"Все эти месяцы, почти год, собственно, киевский режим саботировал имплементацию всех этих договоренностей. Аммиак так и не начал поступать на внешние рынки", – цитирует дипломата ТАСС.
Накануне замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что взрыв на участке аммиакопровода Тольятти – Одесса будет учитываться при консультациях по зерновой сделке. До этого Вершинин сообщал, что Москва не видит перспектив для принятия решения о продлении черноморской инициативы.
18 мая зерновая сделка была продлена до 17 июля. В МИД РФ указали на задачи, которые должны быть решены до окончания соглашений.
Речь шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, поставках запчастей, разблокировке транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозке активов российских компаний.
7 июня аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области был поврежден. По словам представителя ВС РФ, подрыв был осуществлен в районе Масютовки.
Позже в российском министерстве обороны заявили, что аммиакопровод повредила украинская диверсионно-разведывательная группа. После ЧП были выявлены пострадавшие среди мирных граждан.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который подчеркнул, что данный инцидент усложняет продление зерновой сделки.
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