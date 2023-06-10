РФ будет исходить из своих интересов по теме продления зерновой сделки – МИД

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Российская сторона примет решение по продлению зерновой сделки только исходя из своих интересов, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве.

Так он ответил на вопрос, будет ли Москва соглашаться на продление договора после 18 июля, если ситуация не изменится.

Вместе с этим Вершинин заявил, что подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса сделал непредсказуемыми сроки возобновления экспорта аммиака через украинские порты, в том числе через порт Южный. По словам дипломата, перспектива его запуска отодвинута надолго.

Вершинин напомнил, что стамбульские соглашения предусматривают экспорт аммиака в качестве очень важного продукта для получения удобрений, которые необходимы в государствах Африки, Азии и Латинской Америки.

"Все эти месяцы, почти год, собственно, киевский режим саботировал имплементацию всех этих договоренностей. Аммиак так и не начал поступать на внешние рынки", – цитирует дипломата ТАСС.

Накануне замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что взрыв на участке аммиакопровода Тольятти – Одесса будет учитываться при консультациях по зерновой сделке. До этого Вершинин сообщал, что Москва не видит перспектив для принятия решения о продлении черноморской инициативы.

18 мая зерновая сделка была продлена до 17 июля. В МИД РФ указали на задачи, которые должны быть решены до окончания соглашений.

Речь шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, поставках запчастей, разблокировке транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозке активов российских компаний.

7 июня аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области был поврежден. По словам представителя ВС РФ, подрыв был осуществлен в районе Масютовки.

Позже в российском министерстве обороны заявили, что аммиакопровод повредила украинская диверсионно-разведывательная группа. После ЧП были выявлены пострадавшие среди мирных граждан.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который подчеркнул, что данный инцидент усложняет продление зерновой сделки.

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