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Украинская армия повредила аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего ВС РФ, выполняющего задачи на данном направлении.

"Разведка сообщает, что в Харьковской области в районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод. На место были вызваны их командиры высокого ранга. После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились – дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах", – сказал российский военный.

Отмечается, что в указанном районе проходит аммиакопровод Тольятти – Одесса.

Ранее сообщалось, что в Купянском районе Харьковской области Украины в результате повреждения произошла разгерметизация аммиакапровода.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что пробы воздуха в Купянске показали отсутствие аммиака, предварительной угрозы распространения опасных веществ нет. Сейчас специалисты продолжают брать пробы в других населенных пунктах области.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия готова "в считаные дни" запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина целый год тормозит это, выдвигая новые условия.

По ее словам, Киев не интересуют поставки аммиака, которые помогут в производстве удобрений необходимых десяткам миллионов африканских хозяйств.