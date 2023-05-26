В МИД РФ заявили о готовности в считанные дни запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия готова "в считанные дни" запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина целый год тормозит это, выдвигая новые условия. Об этом сообщается на сайте МИД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

"Большая часть вывезенных с августа прошлого года украинских зерновых, а это свыше 30 миллионов тонн, направлена в сытые развитые страны, прежде всего в государства Европейского союза. И лишь 2,5% ушло в наиболее нуждающиеся страны Африки при содействии Всемирной продовольственной программы ООН", – ответила Захарова в ответ на вопрос о "Черноморской инициативе".

При этом, как объяснила официальный представитель МИД, российская сторона "буквально сражается" за включение сухогрузов, направляющихся в Африку, чему препятствует Украина.

Кроме того, по ее словам, Киев не интересуют поставки аммиака, которые помогут в производстве удобрений необходимых десяткам миллионов африканских хозяйств. Украина почти год тормозит инициативу, несмотря на готовность РФ запустить ее в считанные дни, подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Украина при поддержке США и стран Запада "не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке".

Россия, в свою очередь, готова к откровенному и честному разговору со всеми по вопросам о виновниках сложившейся ситуации, а также о препятствиях, с которыми сталкивается Москва при выполнении взятых обязательств.

Ранее стало известно, что зерновая сделка была продлена до 17 июля включительно без изменений. В МИД РФ указали на пять системных задач, которые должны быть решены до окончания сделки.

В ведомстве добавили, что если сельскохозяйственный экспорт России не будет разблокирован, то сделке понадобится альтернатива. В качестве такого варианта были выделены рекламируемые Евросоюзом "коридоры солидарности". По ним, как пояснили в МИД, в немалых количествах вывозится продукция Украины.