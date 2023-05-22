Песков заявил, что отказ ЕС подключать РСХБ к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки

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Нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT затрудняет возможность реализации договоренностей в рамках зерновой сделки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это является одним из показателей, что, несмотря на все усилия организации объединенных наций и господина Гутерриша (Генсек ООН Антониу Гутерриш. – Прим. ред.), он сталкивается с неконструктивной позицией некоторых западников. Этот осложняет выполнение российской части черноморской инициативы", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что контакты по данному направлению будут продолжены, поскольку зерновую сделку продлили. Однако, по его мнению, два месяца пройдут быстро.

Ранее сообщалось, что зерновая сделка была продлена до 17 июля включительно без изменений. В МИД РФ указали на пять системных задач, которые должны быть решены до окончания сделки и прогресса по которым до сих пор нет. К ним, в том числе, относится переподключение Россельхозбанка к финансовой системе SWIFT.

Однако позднее представитель дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что Россельхозбанк не будут переподключать к SWIFT. По его словам, переподключение российских банков будет возможно только после завершения спецоперации РФ на Украине.

