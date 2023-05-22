Анкара ведет переговоры с Западом о снятии препятствий для оплаты продукции РФ – СМИ

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Турецкая сторона вместе с ООН проводит переговоры с Великобританией и США для снятия препятствий для операций по оплате продукции из России, которую планируется экспортировать в рамках зерновой сделки. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, сообщает РИА Новости.

"Сейчас мы совместно с ООН ведем переговоры с западными странами, в основном, с США и Великобританией, чтобы устранить препятствия в финансовых операциях, когда российская продукция получит доступ на мировые рынки", – заявил собеседник агентства.

Он сообщил, что процесс переговоров сложный, однако они продолжаются. Источник также отметил, что в переговорном процессе "есть понимание", что устранение препятствий в финансовых операциях необходимо для беспрепятственной работы механизма.

Ранее представитель дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что Россельхозбанк не будут переподключать к SWIFT. По его словам, переподключение российских банков к SWIFT возможно только после завершения спецоперации России на Украине.

Зерновую сделку ранее продлили до 17 июля включительно без изменений.