Посол Украины в Турции заявил, что зерновая сделка не учитывает требований РФ

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Зерновая сделка не предусматривает выполнения требований России, заявил украинский посол в Турции Василий Боднар. Об этом сообщает РИА Новости.

Боднар отметил, что в соглашении по сделке были прописаны механизмы, которые позволят вывозить зерно и сельскохозяйственную продукцию из украинских портов, после чего товар попадет на международные рынки.

Обсуждение таких вопросов, как работа аммиакопровода Тольятти – Одесса или снятие ограничений с ряда банков и организаций, которые торгуют зерном, продолжаются, добавил он. Однако, по мнению Боднара, зерновая инициатива должна работать отдельно.

Ранее МИД РФ заявлял о продлении зерновой сделки до 17 июня. В ведомстве подчеркнули, что если за два месяца не будут решены вопросы, касающиеся сделки, то договоренность будет прекращена.

Ведомство указало на пять системных задач, которые должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия-ООН, а именно переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT, разблокировать транспортную логистику и страхование, возобновить поставку запчастей в РФ, реанимировать аммиакопровод и разморозить активы компаний из РФ.

