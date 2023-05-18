МИД РФ заявил, что зерновую сделку продлили до 17 июля включительно без изменений

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Зерновую сделку продлили до 17 июля включительно без каких-либо изменений, сообщается на сайте МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена через два месяца. Ведомство указало на пять системных задач, которые должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия-ООН и прогресса по которым до сих пор нет.

Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, поставках запчастей, разблокировке транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозке активов российских компаний.

"Без выполнения этих требований ни о каком расширении черноморской инициативы речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля", – предупредили в МИД.

17 мая черноморская инициатива была продлена на 60 дней. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это случилось благодаря конструктивной деятельности России и Украины.

Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая подчеркнула, что российская сторона рассчитывает на устранение перекосов в осуществлении этой сделки. Вместе с этим дипломат отметила, что решение продлить договоренности поспособствуют укреплению мировой продовольственной безопасности.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, что Москва одобрила продление зерновой сделки в связи с тем, что надеется на оперативное решение проблем, которые связаны с ее реализацией.

