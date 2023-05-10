Эксперт рассказал, как продление зерновой сделки поможет Эрдогану

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Согласие Москвы на продление зерновой сделки поможет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану набрать политические очки в преддверии выборов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Евгения Михайлова.

"Эрдогану предстоят тяжелые выборы президента, а США ему сильно мешают. Здесь весьма сложная ситуация: России выгодна Турция с Эрдоганом. Поэтому сделка окажется выгодной для России, но не для Евросоюза", – отметил Михайлов.

По словам эксперта, если сделка состоится, турецкий лидер покажет свое влияние на мировой арене, что увеличит его популярность на грядущих выборах. России не нужна Турция с прозападным руководством, подчеркнул политолог.

Между тем Михайлов заявил, что зерновая сделка – это часть большой политики, и Евросоюз считает соглашение невыгодным, несмотря на то что Брюссель является его инициатором.

"Европа хотела накормить европейцев, а не африканские страны, о которых думала российская сторона, соглашаясь на сделку. В итоге украинское зерно пошло в ЕС и обвалило цены", – подчеркнул эксперт.

Переговоры по зерновой сделке будут тяжелыми, резюмировал политолог. Если раньше многие думали, что Россия находится в заведомо проигрышной ситуации, то сейчас от соглашения страдают европейские фермеры, а страны ЕС получили удар по внутренней безопасности.

Ранее сообщалось, что зерновая сделка будет продлена с учетом российских условий 18 мая.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле практически не испытывают никакого оптимизма относительно перспектив этих договоренностей. При этом российская сторона заинтересована в выполнении всех условий зерновой сделки и не будет прекращать контакты, отметил Песков.

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