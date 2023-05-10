Зерновая сделка будет продлена с учетом требований России – СМИ

Фото: 123RF/maxbelchenko777

Зерновая сделка будет продлена с учетом российских условий, сообщил осведомленный о ситуации с переговорами источник в Турции, слова которого приводит ТАСС.

"Есть информация, что сделка в итоге будет продлена после 18 мая. Поэтому я и говорю об этом как о факте. И есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен", – отметил он.

Встреча высокого уровня по зерновой сделке намечена на 10–11 мая в Стамбуле. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин уточнил, что переговоры пройдут в четырехстороннем формате.

Ранее в ООН сообщили, что в рамках зерновой сделки до сих пор не экспортировались удобрения. Отмечалось, что в украинских портах находится 14 судов, которые загружают 600 тысяч тонн зерна и продовольствия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона заинтересована в выполнении всех условий зерновой сделки и не будет прекращать поддерживать контакты. Однако он добавил, что РФ практически не испытывает никакого оптимизма относительно перспектив этих договоренностей.



Зерновая сделка будет продлена с учетом пожеланий РФ – СМИ