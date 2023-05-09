Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле – МИД РФ

Фото: 123RF/vitaliybezberhiy

Встреча высокого уровня по зерновой сделке намечена на 10–11 мая в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина.

"Да, у нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле", – подчеркнул он.

До этого в ООН сообщили, что в рамках зерновой сделки до сих пор не экспортировались удобрения, в том числе аммиачные. Говорилось, что в данный момент в украинских портах находятся 14 судов, которые загружают 600 тысяч тонн зерна и продовольствия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в выполнении всех условий зерновой сделки и намерена продолжать соответствующие контакты.

Однако он добавил, что Москва практически не испытывает никакого оптимизма относительно перспектив зерновой сделки.

Первое судно с зерном из ДНР загрузили в Мариуполе