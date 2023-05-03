РФ продолжит контакты по зерновой сделке в надежде на выполнение ее условий – Песков

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Россия заинтересована в выполнении всех условий зерновой сделки и намерена продолжать соответствующие контакты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы заинтересованы в том, чтобы условия этой сделки соблюдались, чтобы были выполнены те договоренности, которые были достигнуты достаточно давно. <...> Контакты на этот счет продолжаются", – сказал он.

При этом, по словам представителя Кремля, российская сторона практически не испытывает никакого оптимизма относительно перспектив зерновой сделки.

Общаясь с журналистами, Песков также отметил, что вопрос расширения формата переговоров за счет включения в него других заинтересованных стран в настоящее время не рассматривается.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 5 мая в Москве состоится очередной раунд консультаций с представителями ООН относительно выполнения условий зерновой сделки, касающихся доступа российского продовольствия на мировые рынки.

Она также коснулась вопроса проведения в ближайшей перспективе переговоров на высоком уровне с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, отметив, что такая встреча обсуждается, однако ее сроки пока не согласованы.



В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки