Очередные консультации по зерновой сделке пройдут с представителями ООН в Москве 5 мая

Фото: ТАСС/IMAGO/Uwe Meinhold

В Москве в ближайшую пятницу, 5 мая, пройдут очередные переговоры с участием представителей ООН относительно выполнения условий зерновой сделки, касающихся доступа российского продовольствия на мировые рынки. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могу сказать, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд консультаций по исполнению меморандума между российской межведомственной делегацией с ооновскими представителями во главе с генсеком ЮНКТАД Ребекой Гринспен", – сказала она.

При этом дипломат уточнила, что встреча на высоком уровне с участием представителей сторон сделки также обсуждается, однако точные сроки ее проведения пока согласовать не удалось.

Ранее в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что 5 мая в Стамбуле может состояться встреча по зерновой сделке с участием российской, турецкой и украинской сторон. По его словам, на переговорах будут присутствовать заместители глав оборонных ведомств трех стран.

До этого в СМИ появились слухи о том, что стороны могут встретиться для обсуждения вопроса поставок зерна уже 3 мая. Тем не менее в российском МИД позже заявили, что не получали никакую информацию о возможной встрече.



В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки