Россия не получала информацию о какой-либо встрече по зерновой сделке – МИД РФ

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Россия не получала информацию о предстоящих переговорах по зерновой сделке, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на украинский источник, написало, что 3 мая должна состояться встреча по зерновой сделке с участием всех сторон.

"Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало", – передает ТАСС сообщение ведомства.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал письмо для Владимира Путина, которое содержало предложения об улучшении, расширении и продлении зерновой сделки. Аналогичный документ генсек ООН передал представителям Украины и Турции.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин позднее сообщил, что сформулированные генсеком идеи по зерновой сделке прорабатываются. По словам замглавы ведомства, результатов по выполнению требований РФ пока нет, однако время до истечения срока еще есть.



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