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12:51

Экономика

Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон запланированы на 3 мая – СМИ

Фото: 123RF/sandsua

Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон должны пройти в среду, 3 мая. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на украинский источник.

"Переговоры запланированы на завтра. Все стороны. <…> Надеемся, что будут результаты", – сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил продление и расширение зерновой сделки в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого Гутерриш на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал письмо для Владимира Путина, которое содержало предложения об улучшении, расширении и продлении зерновой сделки.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наблюдать за зерновой сделкой, однако обстоятельства пока не складываются в пользу ее продления.

В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки

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