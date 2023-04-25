В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки

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Москва продолжает наблюдать за зерновой сделкой, однако обстоятельства пока не складываются в пользу ее продления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена, она не приобрела пакетный характер. Условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, мировой продовольственный кризис не стал следствием исключения с рынка украинского зерна.

"Это может быть одним из факторов, но не решающим. Генезис другой, и это неоднократно российская сторона разъясняла", – добавил Песков.

Ранее депутат от Республики Крым Михаил Шеремет призвал отказаться от зерновой сделки, если Украина продолжит атаковать полуостров. По его словам, Киев используют гуманитарные коридоры в Черном море для прикрытия своих атак. Кроме того, Украина закупает оружие на вырученные от продажи зерна средства, объяснил парламентарий.

18 марта этого года Россия продлила зерновую сделку только на 60 дней, несмотря на то, что изначальные условия соглашения подразумевают продление на 120 дней. В МИД РФ объяснили решение отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.