24 апреля, 23:04Политика
Лавров не ответил на вопросы журналистов о зерновой сделке
Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, не ответил на вопрос о зерновой сделке. Об том сообщает РИА Новости.
Отмечается, что встреча длилась около получаса. В офисе генерального секретаря ООН отметили, что одной из тем была возможность продления зерновой сделки после 18 мая.
До встречи с Гутеррешем Лавров не отвечал на вопросы журналистов. Он попросил работников прессы на английском языке не кричать.
Еще один журналист попытался задать главе МИД РФ вопрос про обвиняемого в шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится под арестом в РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что 25 апреля у них будет возможность задать вопросы Лаврову на пресс-конференции.
Ранее министры сельского хозяйства стран "Большой семерки" поддержали продление и расширение зерновой сделки. В то же время они обвинили Россию в том, что та якобы использует продовольствие как меру давления и дестабилизации. Они выразили готовность и дальше вводить санкции против РФ "для защиты нуждающегося населения".
Сергей Лавров выступит на заседаниях Совбеза ООН 24 и 25 апреля
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