Лавров не ответил на вопросы журналистов о зерновой сделке

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, не ответил на вопрос о зерновой сделке. Об том сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча длилась около получаса. В офисе генерального секретаря ООН отметили, что одной из тем была возможность продления зерновой сделки после 18 мая.

До встречи с Гутеррешем Лавров не отвечал на вопросы журналистов. Он попросил работников прессы на английском языке не кричать.

Еще один журналист попытался задать главе МИД РФ вопрос про обвиняемого в шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится под арестом в РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что 25 апреля у них будет возможность задать вопросы Лаврову на пресс-конференции.

Ранее министры сельского хозяйства стран "Большой семерки" поддержали продление и расширение зерновой сделки. В то же время они обвинили Россию в том, что та якобы использует продовольствие как меру давления и дестабилизации. Они выразили готовность и дальше вводить санкции против РФ "для защиты нуждающегося населения".

