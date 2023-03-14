В МИД РФ рассказали, почему зерновую сделку продлили только на 60 дней

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Решение продлить зерновую сделку на 60 дней вместо 120 обусловлено отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"В этой ситуации мы не можем продолжать дело, как будто все проходит гладко, без сбоев и без перекосов в исполнении тех взаимоувязанных договоренностей, которые были подписаны в Стамбуле. Именно этим объясняется то, что российской стороной было принято решение продлить черноморскую зерновую инициативу не на 120, а на 60 дней", – цитирует его РИА Новости.

Вершинин отметил, что Россия принимала к сведению усилия ООН для разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений, однако банки и судовые компании РФ все еще сталкиваются с санкциями и барьерами, введенными Великобританией, США и Евросоюзом. При этом, по словам замминистра, в указанных странах заявляли, что ограничения якобы не затрагивают удобрения и продовольствие из РФ.

Ранее во вторник, 14 марта, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что зерновая сделка продлена с сохранением пакетного характера. Договоренность подразумевает, что соглашение будет действовать еще 60 дней, причем на прежних условиях.

Украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, в свою очередь, заявил, что позиция Москвы о продлении зерновой сделки на 60 дней противоречит изначальным условиям документа. По его словам, соглашение предусматривает продление сделки минимум на 120 дней.

В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки

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