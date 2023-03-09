У РФ остаются вопросы относительно реализации зерновой сделки – Песков

Фото: depositphotos/mur162

В теме реализации зерновой сделки есть некоторые подвижки, однако у России по-прежнему остается ряд вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна, и, конечно, вопросы второй части этих договоренностей хорошо известны всем", – цитирует его RT.

Общаясь с журналистами, представитель Кремля также отметил, что Владимир Путин пока не планирует общаться по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем относительно продления зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

7 марта Гутерриш прибыл на Украину. Накануне он провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. В ходе нее генсек ООН заявил, что договоренности по зерновой сделке следует продлить на период после 18 марта. Также он коснулся темы поставок удобрений из РФ и Украины, отметив важность их экспорта для глобальной продовольственной безопасности.

США призвали РФ продлить и расширить зерновую сделку

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!