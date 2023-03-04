Экспорт пшеницы из РФ почти в два раза превысил показатели до спецоперации – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В январе и феврале этого года объем поставок пшеницы из РФ увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на логистическую компанию Logistic OS.

Агентство уточняет, что цена российской пшеницы оказалась низкой благодаря большому урожаю за прошлый год. Именно это и привлекло большое количество покупателей. Отмечается, что сами продажи начались позже обычного – в конце 2022 года.

Подобная тенденция, по мнению издания, означает, что, предположительно, грузоотправители преодолели проблемы с финансированием и страхованием, которые связаны с санкциями против России. Всего, по данным агентства, РФ отгрузила в этом сезоне 29,5 миллиона тонны пшеницы по сравнению с 26,7 миллиона тонны годом ранее.

Ранее в МИД России заявили, что западные страны саботируют выполнение российской части пакета по зерновой сделке, в связи с чем пакет договоренностей не работает.

В ведомстве также призвали прекратить "разыгрывать продовольственную карту", отметив, что большая часть зерна из Украины отправляется не в бедные страны, а в Евросоюз по демпинговым ценам.

США призвали РФ продлить и расширить зерновую сделку

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