Эксперт рассказал, кому выгодна зерновая сделка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поставляемое в рамках продуктовой сделки зерно поступает не в бедные страны, а в государства, которые готовы платить больше, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. Так он прокомментировал возможность выхода России из сделки из-за несоблюдения западными странами условий соглашения. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Зерно идет как фуражное в Европу, фактически для корма скота, а не в бедные страны. И происходит это потому, что европейские фермеры готовы больше платить, чем, допустим, менее обеспеченные африканские страны, закупающие зерно для того, чтобы не было голода на их территории. Поэтому одно дело – заявленные цели, а другое дело – жесткие законы рынка", – отметил эксперт.

Он также провел аналогию с ситуацией с поставками нефти, когда танкеры с топливом направляются в сторону более выгодных клиентов.

Ранее в российском министерстве иностранных дел сообщили о манипуляции со стороны ООН и передергивании фактов об этой сделке.

При этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что тех или иных решений по выполнению части зерновой инициативы сейчас нет. Он отметил, что оценки Россией этой сделки и ее реализации остаются прежними.

Вершинин заявил, что российская сторона поддерживает диалог с ООН по вопросу экспорта сельхозпродукции из РФ и постоянно добивается, чтобы выполнялись все взятые обязательства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы о бесплатных поставках российской сельхозпродукции нуждающимся африканским странам. Турецкий лидер отметил, что благодаря решению удастся улучшить обстановку с вывозом зерна из Украины, при которой на бедные страны Африки приходится всего 14% от общего экспорта.



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