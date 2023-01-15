Эрдоган заявил, что поставками зерна из РФ Турция решит проблему бедных стран Африки

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы о бесплатных поставка российской сельхозпродукции нуждающимся африканским государствам. Он заявил, что благодаря этому получится улучшить нынешнюю обстановку с вывозом зерновых из Украины, при которой на бедные страны Африки приходится всего 14% от общего экспорта.

"Нашей целью является переработка российского зерна, которое бедным странам предложил направлять [президент РФ Владимир] Путин, и его поставки нуждающимся государствам Африки. К настоящему времени [по зерновому коридору] 44% сельхозпродукции было отправлено в Европу и 14% – в Африку", – приводит слова Эрдогана телеканал ТРТ.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с турецким лидером по вопросу зернового коридора.

В ходе переговоров Эрдоган указал на то, что совместные усилия российской и турецкой сторон привели к осуществлению успешной доставки свыше 13 миллионов тонн зерна государствам, которые в этом действительно нуждались.

До этого в МИД РФ рассказали об отсутствии сдвигов по продвижению удобрений по зерновой сделке. По мнению дипломатов, Россия пребывает в постоянном контакте с ООН по теме экспорта сельхозпродукции и настойчиво добивается, чтобы выполнялись все обязательства.

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