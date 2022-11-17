В МИД России заявили о важности пакетного характера зерновой сделки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва и раньше давала сигналы о том, что не планирует просто "рубить" зерновую сделку, однако для нее очень важен пакетный характер стамбульских договоренностей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, достижением саммита G20 стало то, что в декларации удалось отразить существование двух частей сделки.

"Сделкой принято считать "черноморскую инициативу" о вывозе украинского зерна, но есть и другая договоренность, зафиксированная с секретариатом ООН, – о содействии России в беспрепятственном вывозе удобрений и продовольствия на мировые рынки. Пакетность этой сделки очень важна", – пояснил Панкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев, Анкара и ООН договорились о продлении зерновой сделки на 120 дней.

По данным турецких СМИ, решение о продлении сделки не будет распространяться на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал это решение. Он отметил, что всемирная организация будет и в дальнейшем оказывать поддержку совместному Координационному центру в Стамбуле для обеспечения бесперебойного функционирования жизненно важного канала снабжения.

Зерновая сделка, подписанная 22 июля представителями РФ, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Срок соглашения истекает 19 ноября.

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