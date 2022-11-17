Генсек ООН поприветствовал решение о продлении зерновой сделки

Фото: TACC/Michael Sohn/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал решение участников зерновой сделки о ее продлении. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", – заявил он.

Гутерриш отметил, что всемирная организация будет и в дальнейшем оказывать поддержку совместному координационному центру в Стамбуле для обеспечения бесперебойного функционирования жизненно важного канала продовольственного снабжения. Кроме того, он подчеркнул, что ООН также сделает все возможное для устранения препятствий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России.

Генсек ООН добавил, что продовольственное соглашение демонстрирует важную роль дипломатии в поиске многосторонних решений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев, Анкара и ООН договорились о продлении зерновой сделки на 120 дней.

По данным турецких СМИ, решение о продлении сделки не будет распространяться на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Срок соглашения истекает 19 ноября.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!