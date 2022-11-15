РФ своевременно объявит о решении по зерновой сделке – Песков

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Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу продления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию агентства Bloomberg о том, что Москва может согласиться на ее пролонгацию после 19 ноября.

"Решение будет объявлено своевременно", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило о том, что Россия, вероятно, согласится на продление зерновой сделки. При этом источники агентства не уточнили, будут ли выдвинуты Россией дополнительные условия для этого.

Ранее замминистра иностранных дел РФ и глава российской делегации на встрече с представителями ООН Сергей Вершинин назвал полезными консультации по зерновой сделке, состоявшиеся 11 ноября в Женеве.

По его словам, работа в этом направлении продолжится. Это не последние консультации по вопросам реализации зерновой сделки, добавил Вершинин.

До этого глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкая сторона намерена предложить продлить зерновую сделку еще на один год. Срок действующего соглашения истекает 19 ноября.

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