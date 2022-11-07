Турция предложит продлить зерновую сделку еще на один год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкая сторона намерена предложить продлить зерновую сделку еще на один год.

Срок действия сделки заканчивается 19 ноября.

"Украина дала гарантии России (о неиспользовании коридора безопасности в Черном море в военных целях. – Прим. ред.) через Турцию. Мы предложим продлить соглашение еще на один год", – передает ТАСС его слова.

По мнению Акара, зерновое соглашение стало "хорошим примером того, что стороны могут решить некоторые проблемы путем переговоров".

В ночь на 29 октября ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора из украинских портов. После этого инцидента Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке.

Позднее стало известно, что Анкара заверила Москву в отсутствии опасений в вопросе обеспечения безопасности зернового коридора. В этот же день Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке.



Россия после получения гарантий Украины возобновляет зерновую сделку – МО РФ

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