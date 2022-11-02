Анкара уведомила главу Минобороны РФ о позиции Киева по зерновой сделке

Фото: kremlin.ru

Анкара уведомила Москву относительно позиции Киева по реализации зерновой сделки. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.

По словам Акара, министра обороны РФ Сергея Шойгу заверили в отсутствии опасений в вопросе обеспечения безопасности зернового коридора. В настоящее время турецкие власти продолжают контактировать по данному вопросу с обеими странами.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в своем Twitter сообщил, что в четверг, 3 ноября, по зерновому коридору пройдут восемь судов. Он уточнил, что Украина получила от ООН соответствующее подтверждение.

В ночь на 29 октября ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора из украинских портов.

После этого инцидента Москва приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке. Позже Владимир Путин заявил, что Украина должна гарантировать отсутствие угроз для судов в зерновом коридоре.

В ООН выразили надежду на то, что 3 ноября суда вновь начнут двигаться по зерновому коридору. В организации подчеркнули, что экспорт зерна и продовольствия из Украины необходимо продолжать.



В ООН выразили надежду на возобновление выхода судов из портов Украины 3 ноября

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