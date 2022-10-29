18:20Политика
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке – МО РФ
Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
Министерство обороны РФ сообщило о приостановке участия страны в зерновой сделке, передает ТАСС.
"...российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", – рассказали в ведомстве.
Поводом для такого решения Минобороны стало нападение дронов на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. В данной атаке Россия обвинила Киев и специалистов из Великобритании.
Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило о причастности военно-морских сил Великобритании к взрывам на двух трубопроводах "Северный поток". В британском министерстве информацию МО РФ назвали неверной.
Срок действия текущей зерновой сделки истекает 19 ноября. Ранее продлить зерновую сделку и снять ограничения на экспорт российского продовольствия и удобрений призвали в ООН.
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