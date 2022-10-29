Россия приостанавливает участие в зерновой сделке – МО РФ

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Министерство обороны РФ сообщило о приостановке участия страны в зерновой сделке, передает ТАСС.

"...российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", – рассказали в ведомстве.

Поводом для такого решения Минобороны стало нападение дронов на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. В данной атаке Россия обвинила Киев и специалистов из Великобритании.

Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило о причастности военно-морских сил Великобритании к взрывам на двух трубопроводах "Северный поток". В британском министерстве информацию МО РФ назвали неверной.

Срок действия текущей зерновой сделки истекает 19 ноября. Ранее продлить зерновую сделку и снять ограничения на экспорт российского продовольствия и удобрений призвали в ООН.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!