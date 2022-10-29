Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в подрыве "Северных потоков"

Фото: AP/Pool The Times Newspapers Ltd/Richard Pohle

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что военно-морские силы Великобритании причастны к подрыву "Северных потоков".

Ранее в ведомстве рассказали об атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Исполнителей этого нападения готовили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины.

"По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", – заявил Конашенков.

26 сентября на обоих газопроводах "Северный поток" обнаружили утечки газа. В совокупности были выявлены четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам остановлены.

Днем 29 октября министерство обороны РФ сообщило о террористической атаке киевского режима на на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Со стороны противника были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!