Власти Севастополя сообщили о перекрытии рейда после атаки беспилотников

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Рейд в Севастополе временно перекрыт после атаки беспилотников, сообщили в правительстве города.

Уточняется, что паромы и катера через бухту в настоящее время не ходят. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.

"Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах", – говорится в сообщении в телеграм-канале городского правительства.

Утром в субботу, 29 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты.

По его данным, объекты в городе не поражены. Все оперативные службы находятся в состоянии готовности. Развожаев отметил, что ситуация находится под контролем и призвал сохранять спокойствие.

До этого стало известно, что беспилотный летательный аппарат атаковал Балаклавскую ТЭС. В результате загорелся один из трансформаторов. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар на объекте потушили сами работники предприятия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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