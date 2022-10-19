Обломки сбитого в Севастополе беспилотника упали на жилую постройку – губернатор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обломки сбитого в Севастополе украинского беспилотника упали на жилые дома в частном секторе, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"В Севастополе был сбит БПЛА. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на северной стороне). <...> Пострадавших нет", – заявил губернатор.

По словам Развожаева, на месте падения обломков возникло небольшое возгорание, однако оно было оперативно ликвидировано силами МЧС.

Утром 19 октября Развозжаев сообщил, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, в результате чего в районе аэродрома Бельбек был сбит беспилотник.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий соседней страны.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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