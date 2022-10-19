ВСУ открыли огонь по Энергодару

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Энергодару. Об этом администрация города сообщила в телеграм-канале.

Отмечается, что удары приходятся на разные части города. Сообщения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее сообщалось, что ВСУ произвели два полных залпа по шесть ракет в направлении Новой Каховки. Также взрывы были слышны в Энергодаре.

Кроме того, украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена Днепропетровская ЛЭП. После атаки ВСУ атомную станцию перевели на питание собственных нужд.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Генштаб ВСУ признал, что украинские войска нанесли удары в районе Энергодара

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