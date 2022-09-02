Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу со стороны ВСУ

Фото: министерство обороны РФ

Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, за последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум четыре прилета "тяжелого".

Ранее российские военные сбили украинский ударный беспилотник с боевым зарядом в районе Запорожской АЭС. Власти Энергодара рассказали, что снаряд не сдетонировал. Беспилотник сбили за несколько сот метров от станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС осмотрел аварийные системы на станции, дизельные генераторы, а также пообщался с сотрудниками атомной электростанции и жителями Энергодара.

Он отметил, что во время осмотра АЭС были слышны обстрелы. По его словам, целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.

Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября 2022 года. Отмечалось, что в колонне было 9 машин с надписью ООН. Сообщалось, что ситуация на ЗАЭС во время прибытия делегации была спокойной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

