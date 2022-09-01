Минобороны РФ заявило о завершении уничтожения диверсантов у Запорожской АЭС

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Российские военнослужащие заканчивают уничтожение украинских диверсантов возле Запорожской АЭС, заявили в Минобороны России.

"В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы", – говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, до 60 человек диверсионных групп украинских войск высадили утром 1 сентября в трех километрах от Запорожской АЭС на побережье Каховского водохранилища. Подразделения Росгвардии обнаружили их и блокировали в районе высадки.

Уточняется, что подразделение ВС РФ и вертолеты армейской авиации прибыли для помощи Росгвардии в уничтожении диверсантов.

Ранее представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что военнослужащие РФ взяли в плен троих украинских диверсантов. По его словам, боевые действия продолжают вести еще 12 человек украинского десанта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

