МЧС ДНР сообщило о гибели 13 сотрудников при обстреле села Рубцы со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "МЧС ДНР"

При обстреле села Рубцы со стороны ВСУ побили 13 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики и девять пострадали. Об этом сообщает МЧС ДНР в телеграм-канале.

"Первого сентября около четырех часов утра группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны вооруженных формирований Украины", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали. В село направили дополнительную группу сотрудников МЧС для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС около 06:50 30 августа. Применялась крупнокалиберная артиллерия, вследствии чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива. После нанесения первого удара украинская армия продолжила вести обстрел Энергодара и ЗАЭС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

